Montag, 27. Mai 2019

Bahnhofumbau Stadtoldendorf ist auf dem Weg

Die AG Bahn HOL/HX hat den Stand der Planungen recherchiert. Foto: Archiv

Stadtoldendorf. „Dem mobilitätsgerechten Umbau des Bahnhofs Stadtoldendorf steht wohl nichts mehr im Wege,“ freut sich Hans Peter Sawatzki mit der gesamten Arbeitsgemeinschaft Bahn Holzminden/Höxter. „Dann können wir nach jahrelanger Arbeit mit Unterstützung von einigen Seiten den Baumaßnahmen in 2020 und 2021 entgegensehen.“

Leider musste die AG Bahn HOL/HX erst selbst recherchieren, um Einsicht in die veröffentlichten Unterlagen nehmen zu können. Ende Oktober des letzten Jahres hatte Stadtdirektor Anders auf Antrag der DB Station und Service AG die öffentliche Auslegung bekannt gemacht, allerdings nur auf der Homepage der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf. „Doch wer sieht schon dauernd auf die Seiten der Samtgemeinde,“ so enttäuscht die AG Bahn HOL/HX zum TAH. Die Bekanntmachung vom 23. Oktober 2018 ist immer noch zu finden auf dieser Internetseite mit zumindest einigen Informationen.

Die Nachfrage bei der Niedersächsischen Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) und bei der – auch für den Schienenverkehr – zuständigen Landesbehörde für Straßenbau ergab, dass keine Einwände gegen das Bauvorhaben erhoben worden sind; somit wurde auf einen Erörterungstermin verzichtet. Ebenso war mangels erheblicher Umweltbelastungen eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich. Die Unterlagen gehen nun an das Eisenbahnbundesamt; dies dürfte den Planfeststellungsbeschluss erlassen.

Einige Fakten zum Umbau: Das ehemalige Bahnhofsgebäude sowie umliegende Grundstücksbereiche gehören einem privaten Investor aus Süddeutschland, ebenso die Fläche mit den Fahrradständern. DB Station und Service AG wird nur den Umbau der Bahnsteige mit Wetterschutzhaus, Beleuchtung, Fahrgastinformation vornehmen. Alles Übrige wie Abstellanlage für Kfz und Fahrräder, Zuwegung und deren Beleuchtung ist Angelegenheit der Stadt Stadtoldendorf. Die AG Bahn HOL/HX hatte diese vor einiger Zeit auf die Möglichkeit hingewiesen, dafür Fördermittel für eine Finanzierung bis zu 90 Prozent zu erhalten.

Der sogenannte Hausbahnsteig, Gleis 2, wird auf eine ausreichende Länge von 145 Metern zurückgebaut und mobilitätsgerecht auf 76 Zentiemeter erhöht werden.

Das größere Wetterschutzhäuschen wird angepasst. Wegeleit- und Informationssysteme werden ersetzt und ergänzt, ebenso eine ausreichende Beleuchtung auf dem Bahnsteig.

Der Zwischenbahnsteig (jetzt Gleis 1) wird nicht benötigt und daher zurückgebaut.

Für den Bahnhof Stadtoldendorf mit aktuell 334 Reisenden pro Tag werden für die Zukunft 420 pro Tag erwartet. Zur weiteren Steigerung der Zahl der Reisenden mit dem umweltfreundlichen Verkehrsmittel Bahn wies die AG Bahn HOL/HX die Stadt Stadtoldendorf auf das Beispiel Bahnhof Brakel im Kreis Höxter hin. Dort hat man aktuell mit Landesfördermitteln eine Mobilstation mit Abstell- und E-Lademöglichkeiten für die Kombination der Nutzung von Auto, Rad, Bus und Bahn errichtet.