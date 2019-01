Donnerstag, 31. Januar 2019

Bahnschranke angefahren und beschädigt

Steinheim. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat in der Zeit von Montag, 14 Uhr, bis Dienstag, 9 Uhr, die Schrankenanlage am Bahnübergang in Sandebeck, Teutoburger-Wald-Straße, beschädigt. Offensichtlich ist er mit seinem Fahrzeug gegen die Schranke gestoßen und hat diese verbogen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Vermutlich durch das anschließende Öffnen und Schließen der Schranke, ist diese zu einem späteren Zeitpunkt dann ganz abgebrochen und zu Boden gefallen. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Die Polizei in Höxter, Telefon 05271/9620, nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.