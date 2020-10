Freitag, 09. Oktober 2020

Bahnübergang an B 64 zwischen Hembsen und Ottbergen gesperrt

Der Bahnübergang wird ab Montag gesperrt. Foto: tah/Symbolbild

Höxter. Von Montag, 19. Oktober bis Mittwoch, 21. Oktober wird im Zuge von Gleisarbeiten der Deutschen Bahn der Belag des Bahnübergangs an der B 64 zwischen Hembsen und Ottbergen aus- und wiedereingebaut. Hierfür ist der Bahnübergang vollständig gesperrt. Der Verkehr wird über Bosseborn umgeleitet. Aus Richtung Hembsen kommend erfolgt die Umleitung über die L 863, Am Schützenanger und L 890/Ottberger Straße; aus Ottbergen kommend über die L 890/Derenbornstraße, Ovenhäuser Straße, K 18 und Ostheimer Straße. Die K 18/Ferienstraße zwischen Bosseborn nach der Lütmarser Straße in Höxter ist in dem Zeitraum ebenfalls gesperrt.