Montag, 21. Januar 2019

Bahnübergang bei Godelheim wird von Bahn-Mitarbeitern geregelt

Mal bleiben die Schranken stundenlang unten, jetzt gehen sie nicht wieder runter. Zurzeit wird der Bahnübergang manuell geschaltet. Foto: Archiv/fhm

Höxter. Seit Wochen ist der Bahnübergang zwischen Godelheim und Höxter auf der B 64 ein großes Ärgernis. Immer wieder bleiben die Schranken unten, nachdem ein Zug durchgefahren ist. Autofahrer müssen lange warten, bis was passiert (der TAH berichtete). Es entstehen Staus bis nach Höxter rein. Manche versuchen dann sogar, durch die geschlossenen Schranken zu fahren, andere riskieren durch Wendemanöver ihre Gesundheit und werden zum Unfallrisiko.

Im Dezember hatten die Schranken erstmals den Dienst verweigert und waren nach der Durchfahrt eines Zuges der Nordwestbahn einfach unten geblieben. Polizei und Bahn wurden dann alarmiert, der Schaden zunächst behoben. Doch immer wieder sorgt die kaputte Schrankenschaltung dafür, dass die Sperren unten bleiben und die Autofahrer fast eine Stunde warten müssen.

Am Freitag haben Techniker der Deutschen Bahn AG die Schaltanlage am Übergang repariert. Es wird angenommen, dass die Schaltanlage defekt ist und für den Verdruss bei den Autofahrern sorgt. Doch anscheinend waren die Reparaturarbeiten nicht von Erfolg gekrönt. Am Montag stehen die Schranken weiter oben, Sicherungskräfte der Bahn regeln den Verkehr.

Inzwischen hat sich auch der CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Goeken in die Angelegenheit eingeschaltet. Er hat bei der Deutschen Bahn vorgesprochen und Druck gemacht, dass der Schaden endlich behoben werde. Am Montag wurden die Autofahrer über Radio gewarnt, dass derzeit der Bahnübergang manuell gesichert wird. (fhm)