Freitag, 09. August 2019

Bahnübergang Ottbergen bleibt gesperrt

Die Sperrung des Bahnübergangs in Ottbergen kann erst am nächsten Mittwoch aufgehoben werden.

Höxter/Ottbergen. Die Sperrung des Bahnübergangs in Ottbergen an der Brakeler Straße wird zwei Tage länger dauern als geplant, das teilt die Stadt Höxter mit.

Der Bahnübergang bleibt noch bis Mittwoch, 14. August, um 5 Uhr dicht. Grund sind Verzögerungen in der Wiederherstellung des Gleisbetts, die den Einbau des Bahnübergangs verhindern. Die eingerichtete Umleitung über die K18 über Lütmarsen, Ovenhausen und Brakel bleibt bestehen. Aus Richtung Höxter kommend erfolgt sie über Lütmarser Straße, Lütmarser Tal (L755), Bosseborner Straße (L890), K18; aus Richtung der B64 bei Brakel kommend in umgekehrter Reihenfolge über L863 (Ostheimer Straße), Am Schützenanger (später K18), L890 (Bosseborner Straße), Hauptstraße (L755), Lütmarser Tal und Lütmarser Straße. Ursprünglich hätte der Verkehr am Montag, 12. August, ab 6 Uhr wieder freigegeben werden sollen.