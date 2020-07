Sonntag, 05. Juli 2020

Bald Ende der Maskenpflicht im Handel?

Fällt bald die Maskenpflicht im Einzelhandel? Foto: pixabay

Die Minister in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern denken laut darüber nach, die Maskenpflicht im Einzelhandel zu beenden. Und auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann spricht sich dafür aus, die Pflicht in eine Empfehlung umzuwandeln. Ihre Begründung: Das Infektionsgeschehen sei so gering, dass es keine Pflicht mehr gebe, die Maske zu tragen. Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Glawe geht davon aus, dass das Kabinett in seiner Sitzung am 4. August das Ende der Maskenpflicht im Einzelhandel beschließen werde. Die Abstandsregel aber solle grundsätzlich erhalten bleiben. In Sachsen könnte die Maskenpflicht bereits am 17. Juli fallen. Glawe kündigte außerdem Gespräche mit seinen Kollegen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen an, um für Norddeutschland eine einheitliche Regelung zu vereinbaren. (bs)