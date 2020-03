Montag, 02. März 2020

Band probt fürs Vocal-Hero-Finale in Holzminden

Von links: Tom Dyba, Andreas Piper, Franziska Pilz, Patrick Hörle, Dankward Pillmann. Foto: A. Käberich

Holzminden. Am Wochenende hat die „Vocal Hero Band“ die Songs für das Finale am Sonnabend, 21. März, vorbereitet. Denn auch die Musiker der Band tragen eine große Verantwortung für die Show und die teilnehmenden Kandidaten. Die Songs müssen sitzen, die Tonarten werden nach den Wünschen der Finalisten ausgerichtet und jeder Song muss mit einer Vier-Mann-Band funktionieren – auch wenn das Original mit großem Orchester gespielt wird. Jurymitglied und Gesangslehrerin Franziska Pilz ist in die Rolle der Kandidaten gesprungen. Damit die Band die Songs besser proben kann, übernahm sie den Gesangspart der 13 Titel. Parallel zu dieser Probe findet der Gesangsunterricht der Finalisten statt. Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Abonnenten des TAH erhalten zehn Prozent Ermäßigung beim Kauf der Karten am TAH-Schalter in der Zeppelinstraße 10.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 3. März