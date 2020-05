Mittwoch, 27. Mai 2020

Barrierefreie Überplanung des Bahnhofsumfeldes in Holzminden rückt näher

Auch neben und vor dem Bahnhof gibt es baulich eine Menge zu verbessern. Foto: spe

Holzminden. Die Grünen-Fraktion war schon im letzten Jahr vorgeprescht und hatte ihren Antrag auf ein „klimagerechtes Verkehrszentrum“ in die politischen Gremien geschickt und war letztendlich im Stadtrat gescheitert, vor allem mit der Begründung, die Bahn habe ihre Pläne für den barrierefreien Ausbau des Holzmindener Bahnhofs noch nicht öffentlich gemacht. Details seien unklar, aber wichtig für die Anschlussplanung der Stadt. Mittlerweile herrscht Klarheit, die Planfeststellungsunterlagen zum Umbau des Bahnhofs haben öffentlich ausgelegen. Das Verfahren läuft weiter bis zum Planfeststellungsbeschluss. Die Grünen haben ihren Antrag, leicht modifiziert, noch einmal gestellt. Doch der Ratsbeschluss wird ihm wohl auch diesmal verwehrt bleiben. Stattdessen könnte der Antrag der SPD-Fraktion mehrheitsfähig sein. Sie hat einen eigenen Antrag formuliert und spricht von einem „barrierefreien Verkehrszentrum“. Im Ausschuss für Bauen und Verkehr wurden beide Anträge diskutiert, verglichen, am Ende sprach sich der Fachausschuss für den SPD-Antrag aus. Damit rückt die Überplanung und barrierefreie Gestaltung auch des Bahnhofsumfeldes näher. Die Mehrheitsgruppe hat keinen eigenen Antrag eingebracht. Der Rat soll am 9. Juni entscheiden. (spe)

