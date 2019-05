Montag, 27. Mai 2019

Basteln, toben, staunen beim Kinderfest

Mitmach-Aktionen und ein buntes Bühnenprogramm gibt es beim 28. Kinderfest am 15. Juni. Foto: spe

Holzminden. Musik, Tanz und Zirkus zeigen Kleine ganz groß beim 28. Kinderfest am Sonnabend, 15 Juni, in Kauffmannsgarten in Holzminden. Das Traditionsfest für Kinder wird von knapp 30 Institutionen gemeinsam durchgeführt – organisiert vom Jugendzentrum, veranstaltet von der Stadt Holzminden. Sieben Mitveranstalter zeigen auf der Bühne, was sie können – um die Bühnentechnik kümmert sich beispielsweise der Verein Evju-Hobo. Der Rest präsentiert ein kunterbuntes Programm drumherum von 14 bis 18 Uhr. (ap)

