Dienstag, 02. Januar 2018

Bastian Bielendorfer kommt nach Höxter

Bastian Bielendorfer präsentiert sein Programm „Das Leben ist kein Pausenhof“.

Höxter. Er hat jede Menge Humor und Selbstironie im Gepäck: Bastian Bielendorfer, Deutschlands wohl bekanntestes Lehrer“kind“, schaut anlässlich seiner Comedy-Live-Tour „Das Leben ist kein Pausenhof“ in der Kreisstadt Höxter vorbei und präsentiert sein Programm in der Residenz Stadthalle.

Er ist sowohl erfolgreicher Buchautor als auch preisgekrönter Poetry-Slammer und Comedian: Bastian Bielendorfer. Ein legendärer Fernsehauftritt bei Günther Jauchs „Wer wird Millionär“ machte ihn berühmt. Ein kurzes Telefonat mit seinem Vater als Telefonjoker brachte Bielendorfer auf die Idee ein Buch über seine Erfahrungen als Lehrerkind zu schreiben. Also ging Bielendorfer unter die Autoren. Sein Erstlingswerk „Lehrerkind: lebenslänglich Pausenhof“ war wochenlang auf Platz eins der Bestsellerlisten. Es war zudem das meist verkaufte Sachtaschenbuch 2012. Zwei weitere erfolgreiche Bücher folgten bislang.

Wer den humorvollen Abend am Sonnabend, 17. März, nicht verpassen möchte, der kann sich schon jetzt Tickets für die Veranstaltung in der Residenz Stadthalle sichern. Erhältlich sind sie im Internet unter www.eventim.de. Start des Comedyabends mit Bastian Bielendorfer in Höxter ist um 20 Uhr.

Lesen Sie mehr im TAH vom 03.01.2018