Dienstag, 20. August 2019

Bau-Ende am Holzmindener Markt in Sicht

Mitte nächster Woche soll am Holzmindener Markt alles fertig sein. Foto: ap

Holzminden. Mediterranes Flair, mehr Weitläufigkeit, Vorteile für die Marktbeschicker und mehr Sicherheit für Fußgänger – das sind die Vorteile, die Burkhard Woitczyk, Leiter des Holzmindener Ordnungsamtes, in der Neugestaltung des Marktplatzes im Herzen Holzmindens sieht. „Alles läuft super!“, betont er. Mitte nächster Woche soll alles fertig sein: Rings um den Markt herum sollen dann unterhalb der Platanen die Stolpersteine entfernt sein. Ersetzt werden sie momentan durch eine wassergebundene Decke – gelben "Stiefmütterchenkies". Auch ein Übergang vom Parkstreifen am Platz hinüber auf den Markt soll außerdem gesetzt werden. Im Anschluss folgen nur noch Feinarbeiten. „Wir sind rundum zufrieden“, freut sich Woitczyk an der Baustelle. Zudem dankt er den Marktbeschickern sowie Gastronomen am Holzmindener Marktplatz für ihr Verständnis bei aufgekommenen Einschränkungen. (ap)