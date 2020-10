Donnerstag, 01. Oktober 2020

Bauarbeiten zum Schutz der Ahlequelle

Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 5. Oktober. Foto: tah/Symbolbild

Neuhaus. Ab Montag, 5. Oktober, müssen sich Autofahrer auf der Bundesstraße 497 zwi-schen Neuhaus und der Kreisgrenze auf Behinderungen einstellen. Grund hierfür sind Arbeiten an der Bundesstraße zum Schutz der Ahlequelle. Dies teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hameln mit. Die Baumaßnahme wird in zwei Bauabschnitte eingeteilt. Begonnen wird mit den Arbeiten an der Fahrbahn, dort wird eine Betongleitwand am westlichen Fahrbahn-rand aufgestellt. Eine Betonschutzwand ist notwendig, weil bei einem Unfall verhindert werden soll, dass Fahrzeuge den Abhang abrutschen und in der Wasser-schutzzone landen. Diese Arbeiten erfolgen unter halbseitiger Sperrung mit Ampel. Im zweiten Bauabschnitt wird die Fahrbahn zwischen Neuhaus und der Kreisgrenze saniert. Dies erfolgt unter Vollsperrung in den Herbstferien. Vom Montag, 12. Oktober bis Freitag, 23.Oktober wird die Bundesstraße voll gesperrt. Die Umleitung führt über die Landesstraße 549 nach Boffzen, Landesstraße 550 nach Lauenförde und Bundesstraße 241 nach Schönhagen und umgekehrt. Die Baukosten der Maßnahme betragen rund 680.000 Euro und werden vom Bund getragen.