Dienstag, 09. Juni 2020

Bauausschuss Eschershausen-Stadtoldendorf tagt

Das Gebäude im Eversteiner Weg in Stadtoldendorf kommt für die Einrichtung einer Tagespflege für Kinder im Alter unter drei Jahren nicht in Frage. Foto: rcl

Stadtoldendorf. Grundsätzlich sind die Ausschüsse der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf installiert, damit sie die in ihr Sachgebiet fallenden Angelegenheiten beraten und dem Samtgemeindeausschuss dann eine bestimmte Entscheidung empfehlen. Meist werden die Vorlagen von der Verwaltung vorbereitet und in der Sitzung diskutiert. Wer glaubt, dass diese Angelegenheit ein einfaches Durchwinken mit sich bringt, obwohl die Verwaltung sich alle Mühe gegeben hat, irrt sich, wie es am Montag die Sitzung des Ausschusses für Bauen, Umwelt und Friedhöfe der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf im Alten Rathaus zu Stadtoldendorf unter Beweis stellte. (rcl)

