Mittwoch, 27. November 2019

Bauausschuss tagt in der Stadthalle – ohne HAWK-Neubaupläne

Ausschusssitzung im Saal der Stadthalle – ein ungewöhnliches Bild. Foto: spe

Holzminden. Der Bauausschuss der Stadt Holzminden hat am Dienstagabend in der Stadthalle Holzminden getagt. Dorthin war die Sitzung verlegt worden, weil ursprünglich HAWK-Präsident Dr. Marc Hudy die Neubaupläne seiner Hochschule vorstellen wollte. Die Stadt hatte mit einem großem Bürgerinteresse gerechnet. Tatsächlich hätten die Besucher am Dienstag in den Ratssitzungssaal gepasst. Der Tagesordnungspunkt „Vorstellung der Neubauplanungen der HAWK“ wurde zu Beginn der Sitzung, wie erwartet, von der Tagesordnung genommen. Baudezernent Jens-Martin Wolff erklärte, dass Hudy erkrankt sei und die HAWK keinen Vertreter für einen Bericht hatte schicken können. Die HAWK wolle die Vorstellung aber so schnell wie möglich nachholen. Dies soll entweder in einer regulären Bauausschuss-Sitzung geschehen (für dieses Jahr ist keine mehr angesetzt) oder in einer Sondersitzung. „Sie und wir wollen das öffentlich und transparent vorstellen und mit den Bürgern offen diskutieren“, so Wolff. „Wir wissen noch nicht, wann Herr Hudy wieder gesund ist. Deshalb ist es schwierig, einen Termin zu vereinbaren“, erklärte Ausschussvorsitzender Gerd Schläger, der Sensibilität des Themas und des Informationsbedarfs der Bürger bewusst. „Es liegt uns am Herzen, dass alle Bürger mitgenommen und alle Entwürfe verglichen werden. Wir wollen eine zukunftsfähige Lösung finden und nichts übers Knie brechen.“ Bedauern, dass die Vorstellung der Neubauplanungen ausfallen musste, wurde an diesem Abend von mehreren Seiten geäußert. (spe)