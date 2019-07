Donnerstag, 04. Juli 2019

Bauer Loges schließt seine Filiale in Höxter

Das Foto entstand vor zwei Jahren kurz vor der Eröffnung der Baquer-Loges-Filiale in Höxter am Markt. Foto: Archiv/fhm

Höxter . Am 12. Juli hätte die Filiale von Bauer Loges am Markt in Höxter zweiten „Geburtstag“ feiern können. Doch dazu wird es nicht mehr kommen, die Filiale wird am morgigen Sonnabend geschlossen. Oliver Loges vertreibt die Produkte seines landwirtschaftlichen Betriebs – hauptsächlich Fleisch- und Wurstwaren, aber auch andere Erzeugnisse aus eigenem Anbau – seit Jahren im Hofladen in Stahle, aber auch in zahlreichen Supermärkten und in der Holzmindener Filiale an der Sollingstraße. In Holzminden wird Bauer Loges auch künftig präsent sein und sein Sortiment gesunder, nachhaltiger Lebensmittel weiter ausbauen. Die Geschäftsräume in Höxter bleiben vorerst leer, betonte Loges gegenüber der Presse, einen Nachfolger gebe es noch nicht.