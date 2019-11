Freitag, 15. November 2019

Bauern aus dem Weserbergland demonstrieren in Hamburg

Protest der Landwirte bei der Umweltministerkonferenz in Hamburg. Foto: Wille

Kreis Holzminden/Hamburg. Mehrere tausend Landwirte aus ganz Norddeutschland haben am Donnerstag in Hamburg anlässlich der dort tagenden Umweltministerkonferenz demonstriert. Allein 4.000 Landwirte haben sich mit dem Trecker auf in die Hansestadt gemacht. Auch Bauern aus dem Weserbergland waren bei der Demo dabei. Der Scharfoldendorfer Janis Grupe zeigte sich von der großen Anzahl der Protestler erfreut und erklärt: „Dadurch, dass so viele Landwirte in Deutschland durch die ideologisch geprägten Auflagen in ihrer Existenz bedroht sind, haben sich auch aus dem Weserbergland viele Landwirte auf den Weg nach Hamburg gemacht, um für eine sachgerechte Politik zu demonstrieren.“

