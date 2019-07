Dienstag, 09. Juli 2019

Baugebiet Liethstraße: Bauwilligen Familien geht es nicht schnell genug

Dieses Haus ist das erste, das neu gebaut wird. Aber die Lortzingstraße ist im Gegensatz zu den umliegenden Feldern auch erschlossen. Foto: sev

Holzminden. „Seit Januar ist nichts passiert. Man kann junge Familien, viele mit kleinen Kindern, nicht so lange warten lassen. Wir planen doch“, klagt die Frau am TAH-Redaktionstelefon. Sie will mit ihrem Mann im neu ausgewiesenen Baugebiet an der Liethstraße in Holzminden endlich loslegen, Aufträge erteilen und den Bagger kommen lassen. „Wir verlieren sonst die Festpreisbindung, und unsere Finanzierung gerät in Gefahr.“ Doch trotz rechtskräftigem Bebauungsplan liegt die Baugenehmigung noch in weiter Ferne. Wie ihr geht es auch anderen Familien, die im Baugebiet im Holzmindener Süden Bauland erworben haben, aber noch nicht bauen können. Die Erschließung der Grundstücke ist noch nicht erfolgt, Leitungen und Kanäle sind noch nicht verlegt, und es gibt auch noch keine Baustraßen.

Zur jüngsten Ratssitzung sind mehrere Bauwillige gekommen, sie wollen ihre Nöte in dieser Sache gemeinsam vorbringen. Zwei Männer melden sich zu Wort. Einer von ihnen ist Alexander Kockmann. „Wie ist der weitere Ablauf? Was sind die nächsten Schritte? Wie ist die zeitliche Planung?“ will er wissen. „Wir möchten baldmöglichst bauen!“ (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 10. Juli