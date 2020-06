Donnerstag, 25. Juni 2020

Bauingenieurin Barbara Busche baut in Polle neue Senioren-WG

Von links: Anna Dick, Verwaltung beim Pflegedienst de Boer, Hanko de Boer, Geschäftsführer des Pflegedienstes de Boer, Barbara Busche, Bauherrin der Senioren-WG, Helfried und Hendrik Busche, beide Geschäftführer des Helfried Busche Bauunternehmens, Dr. Martin Bammel, Allgemeinmediziner in Polle, und Falk Weißenborn, Apotheker in Polle. Foto: ap

Polle. In Würde den Lebensabend genießen – das geht inzwischen in Wohngemeinschaften für Senioren. Das moderne Wohnkonzept für ältere Menschen etabliert sich in den letzten Jahren mehr und mehr – auch im Landkreis Holzminden. Aktuell baut Barbara Busche am Ortseingang von Polle direkt an der Weser eine nagelneue Senioren-WG. Ab Frühjahr darf hier eingezogen werden. „Ich habe auch schon für andere Bauherren solche Objekte gebaut. Die Nachfrage ist sehr groß“, weiß die Bauingenieurin.

Erst seit vier Wochen laufen die Baumaßnahmen für die Senioren-WG in der Heinser Straße 39. Wenn alles fertig ist, können hier rund 20 Bewohner inmitten der Poller Idylle ihre Ruhestandsjahre auskosten. Drei Etagen wird der Neubau mit insgesamt 800 Quadratmetern Wohnfläche haben. Im Erdgeschoss entstehen sechs Appartements mit Terrassen, im ersten Obergeschoss werden sich ebenfalls sechs Appartements befinden, die teilweise einen Balkon haben, und im zweiten Obergeschoss entstehen fünf Appartements sowie zwei Wohnungen – alle mit Balkonen. Das Gebäude bietet zudem die Möglichkeit, sogar noch eine Etage mit zwei Penthouses obendrauf zu setzen. (ap)

