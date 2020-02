Dienstag, 11. Februar 2020

Baum droht zu stürzen: Rehwiese in Holzminden gesperrt

Die Straße Rehwiese musste komplett gesperrt werden.

Holzminden. Sturmtief „Sabine“ sorgt für weitere Einsätze, zum Beispiel in der Rehwiese in Holzminden. Dort hat der Sturm seit Sonntag an einem Baum gerüttelt und den Wurzelteller gelockert. Weil der Baum, der direkt an der Grundstücksgrenze steht, auf die Straße zu fallen droht, wird am Dienstagmorgen die Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Die entscheidet gemeinsam mit der Polizei, dass die Straße Rehwiese zur Gefahrenabwehr voll gesperrt wird. Zunächst muss dann eine Telefonleitung der Telekom, die dort gespannt ist, gekappt, dann der Zaun an die Seite geräumt werden, bevor der Baum von einem Privatunternehmen gefällt werden kann. Denn - auch das mussten die Grundstückseigentümer lernen - die Feuerwehr darf nicht so einfach Bäume auf Privatgrundstücken fällen. Zum Einsatz kommen die ehrenamtlichen Helfer nämlich immer dann, wenn wirklich Gefahr im Verzug ist. Die aber konnte durch das Absperren der Straße ausgeschlossen werden. (bs)