Montag, 23. März 2020

Baumärkte im Kreis Holzminden nur noch für Gewerbetreibende geöffnet

Der Hagebaumarkt ist ab sofort für Privatkunden geschlossen. Foto: spe

Kreis Holzminden. Seit Montag sind die Baumärkte in der Region und auch im Landkreis Holzminden nur noch für Gewerbetreibende geöffnet. Die Abgabe von Waren an Privatkunden ist ihnen ab sofort untersagt. Die Kunden haben nachzuweisen, ein entsprechendes Gewerbe auszuüben, indem sie einen Gewerbeschein vorzeigen. Laut Allgemeinverfügung des Landes Niedersachsen sind die Baumärkte verpflichtet, so zu verfahren. Der Hagebaumarkt im Gewerbegebiet Bülte in Holzminden hat unter diesen Voraussetzungen ab sofort von 8 bis 18 Uhr nur noch für Handwerker geöffnet. „Wir haben die Verfügung heute Morgen gleich umgesetzt“, berichtet der stellvertretende Marktleiter des Hagebaumarktes Holzminden, Thomas Klempau. „Wir hoffen, den einen oder anderen Handwerker noch versorgen zu können. Wir hatten gehofft, dass es weitergehen würde wie noch in der letzten Woche, haben aber Verständnis: Die Gesundheit geht vor.“ Es sei für Hagebau eine schwierige Situation und werde für die Mitarbeiter wahrscheinlich Kurzarbeit bedeuten, so Klempau. Die Kunden werden um Verständnis gebeten. (spe)