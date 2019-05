Freitag, 17. Mai 2019

Baumaßnahme in Stadtoldendorf wird verschoben

Lenner Straße und Neue Straße werden in diesem Jahr nicht zur Baustelle des Wasserverbandes. Foto: tah/Symbolfoto

Stadtoldendorf. Die geplante Sanierung der Regenwasserkanäle in der Neuen Straße und Lenner Straße in Stadtoldendorf, die für dieses Jahr angesetzt war, wird verschoben. Das teilte der Wasserverband mit. Grund für die Verschiebung ist der Anstieg der Kosten um 76 Prozent gegenüber dem Planansatz. Der Kostenanstieg steht in Verbindung mit der anhaltende Baukonjunktur und der damit einhergehenden hohe Auslastung von Baufirmen. „Das ist eine wirtschaftliche Entscheidung“, erklärte Bernd Witte, Geschäftsführer des Wasserverbandes Ithbörde/Weserbergland. Durch die Erhöhung der Kosten würden die Gebührenzahler zusätzlich belastet. Das wolle man unbedingt verhindern. Deswegen wurde jetzt die Ausschreibung aufgehoben. Das Projekt „Sanierung der Regenwasserkanäle“ ist aber nicht komplett gestrichen, sondern wird verschoben. Im Jahr 2022 soll es jetzt angegangen werden. Nach Rücksprache mit der Landesbehörde Straßenbau in Hameln habe man sich für dieses Datum entschieden, da Lenner Straße und Neue Straße als Umgehungsstrecke für den Bau der Ortsumgehung B 64 bei Negenborn geplant ist. Die Strecke sollte dann von Baustellen zunächst frei bleiben. (fhm)