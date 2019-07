Freitag, 26. Juli 2019

Baumfällarbeiten im Rumohrtal

Zum Einsatz kommt an dem Steilhang ein Gebirgs-Harvester. Foto: bs

Holzminden. Lasse Eichner steht im Wald. Inmitten markierter Baumstämme. Alles Fichten, 100 bis 120 Jahre alt. „Hören Sie es knistern?“, fragt er. Und tatsächlich, es hört sich an, als würde in einer Schulklasse, heimlich, unterm Tisch, Schokopapier zusammengeknüllt. „Das sind die Borkenkäfer“, sagt er. Die Borkenkäfer fressen den Wald auf. Es sind Milliarden. Milliarden Tiere, die das Rumohrtal verändern werden. Das Rumohrtal und den Solling. Und das Weserbergland. Der junge Förster ist selbst erschrocken über die Dynamik. „Seit es wieder so warm ist, explodiert die Borkenkäferpopulation“. Und er muss im Rumohrtal immer mehr Bäume markieren, die gefällt werden sollen. 500 Bäume waren es zunächst. Dann 1.000, 1.200. Und es werden – „stündlich“, so Lasse Eichner – mehr. Die Mitarbeiter der Landesforsten und die beauftragten Unternehmen kommen mit der Arbeit gar nicht mehr hinterher. (bs)

