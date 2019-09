Freitag, 13. September 2019

Baustelle Schulzentrum Liebigstraße in Holzminden

Der künftige Landrat Michael Schünemann, noch Leiter der Bauunterhaltung beim Kreis, beäugt kritisch den Fortschritt der Sanierungsarbeiten. Foto: bs

Holzminden. Fassadensanierung, Heizungserneuerung, Brandschutzsanierung, Toilettensanierung, Fahrstuhlbau – gefühlt haben die Bauarbeiter das Schulzentrum Liebigstraße in Holzminden im letzten Jahrzehnt nie verlassen. Millionen sind bereits in den Blauen Würfel und in die beiden Riegel geflossen. Jetzt sind die Handwerker wieder da. Ihr Auftrag: Die Schule so herrichten, dass das Campe-Gymnasium im Rahmen des Schulringtausches dort einziehen und die Kreisvolkshochschule Räume beziehen kann. Eine Herkulesaufgabe, die noch einmal Millionen verschlingt. Zeit für einen Besuch auf der Fast-Dauerbaustelle. (bs)

