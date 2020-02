Dienstag, 11. Februar 2020

„Baustellenparty“ bietet Fitness für die Fantasie

Geschäftsführerin Kira-Sophie Spieker (links) informierte die Besucher über das Konzept. Foto: rei

Holzminden. Es war schon eine gehörige Portion Fantasie gefordert, um sich in den kahlen, ehemaligen Ladenräumen ein zukünftiges Fitness-Studio vorstellen zu können. Aber immerhin waren die Dimensionen gut zu erkennen, denn 300 Quadratmeter sind tatsächlich größer, als mancher vermutet. Das Interesse an ihrem neuen Studio, das ohne Personal auskommt und dafür 18 Stunden am Tag geöffnet ist (der TAH berichtete), haben die beiden jungen Investoren jedenfalls geweckt. Zwar gab es zur „Baustellenparty“ keinen Massenandrang, aber immer wieder schauten neugierige Besucher vorbei. Sie ließen sich vor allem das Konzept von Easyfitness erklären – und Geschäftsführerin Kira-Sophie Spieker gab gerne ausführlich Auskunft. Dabei waren es keineswegs nur Schüler und Studenten, also die Hauptzielgruppe für Easyfitness, die Interesse an dieser „freien“ und „unabhängigen“ Art des Trainings zeigten. Bis zur Eröffnung wird es aber wohl noch dauern, frühestens im April soll es soweit sein. (rei)