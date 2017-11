Montag, 20. November 2017

BBS Holzminden: Auf „Ideenflug“ nach Berlin

Mit ihrer neuen Erfindung wollen die BG-Schüler wieder ganz oben aufs Treppchen.

Holzminden. Es geht um den Abrieb von Flugzeugreifen bei der Landung, um ein Schaufelrad als Ei des Kolumbus und den unbedingten Willen, einmal mehr ganz oben auf dem Siegertreppchen zu stehen. Mit ihrer Idee haben es die Schüler des Beruflichen Gymnasiums Technik Holzminden in die Endausscheidung des Airbus-Schülerwettbewerbs geschafft. Am Freitag, 24. November, dürfen sie sich und ihr Projekt jetzt in Berlin präsentieren. Und vielleicht ist ihr „Ideenflug“ ja (einmal mehr) preiswürdig. Siegreich war das Berufliche Gymnasium Technik an der Georg-von-Langen-Schule Holzminden mehr als einmal. Die Schüler auf dem Kiesberg haben mit dem Thermoreaktor reihenweise Preise eingeheimst, haben mit dem Thema Wärmepumpe Aufsehen erregt, sind mit dem Wattamaran Energiesparmeister Niedersachsens geworden… (bs)

