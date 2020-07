Donnerstag, 16. Juli 2020

BBS Holzminden verabschiedet FOS-Absolventen

61 Schüler erhalten ihr Zeugnis der Allgemeinen Fachhochschulreife. Fotos: BBS

Holzminden. Die Georg-von-Langen-Schule, Berufsbildende Schulen Holzminden, verabschiedete ihre Absolventen der Fachoberschule (FOS) aus den drei Fachrichtungen Gesundheit und Soziales mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik, Technik sowie Wirtschaft und Verwaltung mit dem Schwerpunkt Wirtschaft. Um den besonderen Rahmenbedingungen in diesem Jahr Rechnung zu tragen, erhielten die Schülerinnen und Schüler differenziert nach der jeweiligen Fachrichtung in der Aula der BBS Holzminden ihre Zeugnisse der Allgemeinen Fachhochschulreife, mit denen die Schüler nun in ihre Zukunft starten. Die Aushändigung der Zeugnisse erfolgte unter Beachtung der geltenden Hygienevorschriften – zum Schutz aller Teilnehmer wie es vom Land Niedersachsen vorgegeben ist.

den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 17.07.2020