Mittwoch, 30. Januar 2019

BBS-Schüler wieder zur IdeenExpo

Die Tüftler bereiten sich auf die IdeenExpo vor.

Holzminden. Mit dem Thermogenerator haben sie die IdeenExpo gewonnen, mit dem Watamaran landesweit Geschichte geschrieben und mit der Wärmepumpe viel Respekt eingeheimst. Jetzt gehen die Erfinder auf dem Holzmindener Kiesberg in die neue Runde: Der Energiefußboden, den die Schüler des Beruflichen Gymnasiums an der Georg-von-Langen-Schule ausgetüftelt und mit dem sie sich für die IdeenExpo 2019 beworben haben, ist für die große Schülermesse in Hannover zugelassen worden. Das Projekt wird von der Stiftung NiedersachsenMetall mit 600 Euro gefördert. Und: Vielleicht schaffen es die Holzmindener Tüftler einmal mehr ganz oben aufs Treppchen. Die Idee nämlich ist genial. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH am 31. Januar 2019