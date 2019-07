Dienstag, 30. Juli 2019

Beach-Party in Bodenwerder

In der Münchhausenstadt gibt es am Freitag eine Beachparty.

Bodenwerder. Coole Musik und Drinks am Weserstrand, am Freitag, 2. August, veranstaltet die Stadt Bodenwerder eine Beach-Party an der Weserpromenade. Ab 18 Uhr heißt es „Pop-Up Beachparty“ in der Münchhausenstadt. Für die Musik sorgt bis 23 Uhr DJ Jane, Gulzar Ahmad kümmert sich um die Drinks und die DLRG sorgt für die Sicherheit. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 30.07.2019.