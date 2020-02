Mittwoch, 26. Februar 2020

Beatrice Egli, Dj Ötzi und Die Höhner singen beim Weser Open Air

Beatrice Egli tritt am Freitag, 11. September, auf den Weserwiesen auf. Foto: Agentur

Beverungen. Nun steht es fest: Am Freitag, 11. September, gibt es auch noch eine Schlagerparty in Beverungen auf den Weserwiesen. Wie bereits bekannt, sind am Sonnabend, 12. September, dann Wincent Weiss, Lena, Miu, Lotte und Michael Schulte auf derBühne an der Weser. Am Freitag treten nun Beatrice Egli, DJ Ötzi, Die Höhner, Sonia Liebing, Laura Wilde und Die JunX auf. Damit bietet die Kulturgemeinschaft Beverungen e.V. ein Programm, das jedem etwas zu bieten hat. Der Vorverkauf startet am Donnerstag, 27. Februar, um 9 Uhr im Service Büro der Kulturgemeinschaft in Beverungen.

