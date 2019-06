Montag, 03. Juni 2019

Beeindruckende Fotoausstellung im Schloss Bevern eröffnet

Von links: Arndt Jubal Mehring, Alexander Käberich, Sabine Tippelt, Franz Satzke, Annette Dombrowski-Blanke und Christian Meyer. Foto: fhm

Bevern (fhm). Die Stühle im Ausstellungssaal des Weserrenaissance-Schlosses Bevern reichten nicht, Besucher der Vernissage mussten stehen. Das Interesse an der Ausstellungseröffnung von „Landwirtschaft der Gifte. Ihr Preis für den Menschen“ mit Fotos von Pablo Piovano war riesig. Zur Eröffnung sprach Franz Satzke von der „Kaffeestube am Beverbach“, der erklärte, wie es überhaupt zu dieser Ausstellung gekommen ist. Im Frühjahr 2018 wurde diese Ausstellung, die sich mit den Folgen des Einsatzes von Giften in der Landwirtschaft befasst, im Dominikanerkloster Braunschweig gezeigt. Die aufrüttelnden und teilweise schockierenden Bilder hinterließen bei Satzke den Willen, diese Bilder und die damit verbundene Botschaft auch in den Kreis Holzminden zu bringen. Mit dieser Ausstellung machte sich die „Kaffeestube am Beverbach“ selbst ein nachträgliches „Geschenk“ zum 25. Geburtstag, der 2018 begangen werden konnte. Als Partner konnten Regina und Franz Satzke den SPD- und den Grünen-Kreisverband Holzminden gewinnen. (fhm)

