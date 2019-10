Sonntag, 27. Oktober 2019

Beeindruckender Herbstsalon des Kunstkreises Holzminden

Die Installationen zogen das Interesse des Publikums auf sich. Foto: jbo

Bevern. Es ist noch nicht lange her, da war es ungeheuer schwierig ein Mitglied des Kunstkreises Holzminden zu werden, berichtet der erste Vorsitzende Thomas Tigges anlässlich der Eröffnung des Herbstsalon 2019 im Weserrenaissance Schloss Bevern. Selbst qualitativ hochwertige Bewerbungen wurden abgelehnt und auch die Mitglieder untereinander kämpften bei Präsentationen um jeden Zentimeter Ausstellungsfläche. All das gehört mittlerweile der Vergangenheit an. Gastkünstler sind beim jährlich stattfindenden Herbstsalon gern gesehen. Mehr noch: „Der Austausch befruchtet unserer eigenes Schaffen enorm“ erklärt Tigges den mehr als 100 Gästen die den Weg zur Eröffnung des Herbstsalons ins Schloss Bevern gefunden hatten. (jbo)

