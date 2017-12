Donnerstag, 28. Dezember 2017

Beflügelt ins neue Jahr

Edgar Dlugosz (Kontrabass) musiziert gemeinsam mit Felix Wahl (Klavier) in Bevern.

Bevern. Am Sonnabend, 30. Dezember, um 17 Uhr findet das Konzert zur Jahreswende in der Schlosskapelle des Kulturzentrums Weserrenaissance Schloss Bevern statt. Dieses Jahr präsentieren Edgar Dlugosz und Felix Wahl musikalische „Glanzlichter“ für Kontrabass und Klavier. Ihr Programm erstreckt sich über fünfhundert Jahre Musikgeschichte, vom Frühbarock über die Klassik bis hin zur Gegenwart.

Ob es nun ein siebenfach variiertes Opernthema, eine barocke Gambensonate oder eine an die spanische Folklore angelehnte Suite ist, für alle Geschmäcker ist etwas dabei. Darunter sind Werke der Komponisten Frescobaldi, Bach und Valls. Das gekonnte Zusammenspiel von Klavier und Kontrabass verspricht ein Genuss für Musikliebhaber zu werden, den sie so schnell nicht wieder vergessen werden. Besonders aus dem Programm hervorzuheben ist die Uraufführung des Werks „Los Duos – Vier Bagatellen für Kontrabass und Klavier“ des renommierten Komponisten Andreas J. Winkler. Schon in der Vergangenheit machte der 1974 geborene Deutsche mit seinen Kompositionen auf sich aufmerksam.

Karten zum Konzert gibt es im Vorverkauf im Kulturzentrum Weserrenaissance Schloss Bevern, Telefon 05531/994018, und im Kulturamt der Stadt Holzminden, Obere Straße 30, Telefon 05531/936423. Die Tageskasse öffnet eine Stunde vor Konzertbeginn.

