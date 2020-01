Samstag, 04. Januar 2020

Behörden kennen die neuralgischen Punkte wie zwischen Forst und Lütgenade

Die Müllsäcke liegen auf einem Privatgrundstück. Ihre Entsorgung ist also Sache des Grundeigentümers. Foto: ta

Kreis Holzminden. Die Frage, ob in letzter Zeit tatsächlich mehr Müll auf unerlaubte Weise entsorgt wird, lässt sich nicht so einfach beantworten. Es gibt (noch) keine Statistik, die das belegen könnte. Vielen Bürgern jedenfalls kommt es so vor, dass immer mehr blaue, gelbe oder andere Müllsäcke in Straßengräben, neben Altglascontainern oder gut sichtbar in der freien Natur landen. Wie kompliziert es sein kann, diese „Schweinerei“ zu beseitigen, zeigt ein Beispiel aus dem Flecken Bevern: Zum wiederholten Mal schon sammeln sich auf einer Freifläche neben dem ehemaligen Betrieb „C. Müller“ zwischen Forst und Lütgenade immer mehr Müllsäcke, Möbel und andere Utensilien an. Da es sich jedoch um ein Privatgrundstück handelt, sind die Möglichkeiten der Ämter begrenzt. (rei)

