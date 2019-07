Freitag, 05. Juli 2019

Bei Boffzen feiert der Verein „Lichtalben“ sein Festival

Der Verein „Lichtalben“ freut sich auf bunte Festivaltage. Foto: ap

Boffzen. „Es liegt vielleicht auch ein bisschen an Niedersachsen“, schmunzelt Johannes Schmitz Vorsitzender von „Lichtalben – Verein für suburbane Jungkulturen“. Eigentlich ist der Verein, der seit vier Jahren das Festival „Lichtalben“ veranstaltet, ansässig in Höxter. Im ersten Jahr lief „Lichtalben“ in Ottbergen, im Jahr darauf in Niese und nun schon das zweite Jahr in Folge zwischen Boffzen und Fürstenberg unter der alten Eisenbahnbrücke direkt an der Weser. „Hier ist es echt super“, findet Schmitz, „wir fühlen uns wohl“. Das ganz Besondere an dem Festival: Es läuft komplett auf Spendenbasis – somit gibt es keinen Eintritt und auch Getränke sowie Essen sind frei. „Das Konzept ist vielleicht utopisch, aber bis jetzt hat es immer gut geklappt“, berichtet Schmitz. In diesem Jahr erwarten die „Lichtalben“-Organisatoren 1.000 Festivalbesucher, wobei 400 bis 500 davon vor Ort zelten werden. Im letzten Jahr waren 700 Menschen dabei.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 6. Juli 2019.