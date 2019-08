Montag, 26. August 2019

Bei Familie Mausohr und Co.im Kreis Holzminden

Erkundung der Rothesteinhöhle im Ith. Foto: jbo

Kreis Holzminden. Ein Abendspaziergang in Grave, eine spielerische, aber ebenso lehrreiche Exkursion durch die Holzmindener Teichanlagen und Höhlenforschung im Ith – die Batnight 2019 hatte wieder vieles zu bieten. Zum 23. Mal wurde die Europäische Fledermausnacht ausgerufen – und auch der NABU Holzminden hatte wieder dazu eingeladen, mehr über die geflügelten Säuger zu erfahren. Besonders spannend auch in diesem Jahr: Die Erkundung der Rothesteinhöhle , die ein bedeutendes Winterquartier für die Fledermäuse ist. Der Weg hinauf zu den Höhlen und durch die Höhlen ist nicht leicht. Was die Wanderer aber dort zu sehen und zu hören bekamen, entschädigt die Mühe. Die Rothesteinhöhle ist einfach faszinierend.

