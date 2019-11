Mittwoch, 27. November 2019

Bei Lobach in den Gegenverkehr geraten

Die Polizei musste am Mittwochmorgen einen Unfall auf der Umgehungsstraße Bevern-Lobach aufnehmen.

Lobach. Am Mittwoch um 8.33 Uhr hat sich auf der Umgehung Bevern/Lobach ein Unfall ereignet, bei dem zwei Verkehrsteilnehmer leicht verletzt wurden und hoher Sachschaden entstand.

Eine 22-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Höxter, die mit ihrem BMW auf der B 64 aus Richtung Negenborn kam und in Richtung Holzminden fuhr, kam kurz hinter der Ampelkreuzung bei Lobach nach links auf die Gegenfahrbahn, stieß dort mit einem VW zusammen, den ein 39-jähriger Mann aus dem Süddeutschen steuerte. Der VW wurde in den Graben geschleudert. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Sowohl die 22-Jährige als auch der 39-Jährige wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Holzminden gebracht. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge – beide mussten abgeschleppt werden – konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.