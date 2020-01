Mittwoch, 15. Januar 2020

Bei Neuhaus von der Fahrbahn abgekommen

Unfall zwischen Neuhaus und Schönhagen. Foto: tah/Symbolbild

Neuhaus. Eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil wollte am Dienstag, 14. Januar, um 14.50 Uhr, auf der B 497 zwischen Neuhaus und Schönhagen in einer Waldwegzufahrt anhalten. Dabei rutschte der Pkw auf dem rutschigen Waldweg in den Straßengraben. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.