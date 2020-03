Mittwoch, 04. März 2020

Bei Reileifzen: Totes Schaf am Wegesrand

Das tote Schaf kann noch nicht allzu lange am Fundort gelegen haben, schätzt die Polizei. Foto: Polizei

Am Dienstagnachmittag ging bei der Polizei Holzminden ein Hinweis auf einen illegal entsorgten Tierkadaver auf einem Parkplatz an der K 59 zwischen Reileifzen und Forst ein. Eine Überprüfung ergab, dass neben dem verendeten Tier, bei dem es sich um ein Kamerunschaf handelt, mehrere Müllsäcke mit Stallmist auf dem Waldparkplatz im Bereich eines Holzpolters entsorgt wurden. Erkenntnisse zum/zur Tierhalter/in liegen derzeit nicht vor. Der Kadaver, der noch nicht sehr lange am Fundort abgelegt gewesen sein dürfte, wurde durch das Veterinäramt des Landkreises Holzminden sichergestellt. Hinweise zur Herkunft des Kamerunschafes oder auf den/die Eigentümer/in nimmt die Polizei Holzminden unter 05531/95800 oder das Veterinäramt des Landkreises Holzminden 05531/707347 entgegen.