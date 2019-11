Samstag, 30. November 2019

Bei Rettungseinsatz in Stadtoldendorf zwei Tote aufgefunden

Beim Rettungseinsatz fanden die Helfer zwei leblose Personen. Foto: tah/symbolbild

Stadtoldendorf. Am frühen Sonnabendnachmittag, 30. November, kam es in Stadtoldendorf zu einem Rettungseinsatz in einem Wohnhaus. Das teilten die Staatsanwaltschaft Hildesheim und die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden in einer geneinsamen Pressemitteilung mit. Im Rahmen dieses Einsatzes wurden zwei leblose Personen aufgefunden. Aufgrund der aktuell laufenden Ermittlungen durch die Beamten der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden können zu diesem Zeitpunkt noch keine weiteren Informationen gegeben werden.