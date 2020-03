Mittwoch, 04. März 2020

Bei Verkehrsunfall am Abzweig Corvey verletzt

Nach dem Verkehrsunfall zwischen Lüchtringen Und Höxter. Foto: Polizei

Höxter. Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der K45 zur K46, zwischen Corvey und Lüchtringen, wurde am Mittwoch gegen 10.35 Uhr eine 31-Jährige aus Hann. Münden leicht verletzt. Sie war mit ihrem VW Passat aus Richtung Lüchtringen kommend auf der Kreisstraße 46 unterwegs und wollte nach links in die Kreisstraße 45 in Richtung Corvey abbiegen. Dabei übersah sie den Audi eines 28-Jährigen aus Höxter, der ihr entgegen kam. Der Audi-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Die Frau wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An den Fahrzeugen, die von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten, entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro.