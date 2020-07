Freitag, 10. Juli 2020

Beifahrer greift beherzt ins Lenkrad

Vermutlich aus medizinschen Gründen geriet der Fahrer von der Fahrbahn ab. Foto. gl

Halle. Kurz nach 15 Uhr am Freitagnachmittag. Der Ortsfeuerwehr Halle wurde ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 240 in Richtung Dielmissen gemeldet. Eine Person sei im Fahrzeug eingeklemmt, hieß es. Als wenige Minuten später die ersten der rund 20 Einsatzkräfte unter der Leitung des Ortsbrandmeisters Stefan Warnecke an der Unfallstelle eintrafen, konnte zumindest ein Stück weit „Entwarnung“ gegeben werden. Zum Glück war keine Person eingeklemmt. Nach Angabe der Polizei war ein 60-jähriger Fahrzeugführer mit seinem VW Golf von Halle kommend in Richtung Dielmissen unterwegs. Mit im Fahrzeug saß ein 41-jähriger Bekannter des Fahrers. Vermutlich aus medizinischen Gründen war der Fahrer plötzlich nicht mehr in der Lage, die Kontrolle über sein Fahrzeug zu haben. Geistesgegenwärtig griff der Beifahrer ins Lenkrad und konnte so vermutlich Schlimmeres verhindern. Durch den Eingriff des Beifahrers drehte sich der Golf, der einen Anhänger dabei hatte, zwar um 180 Grad und schleuderte in den angrenzenden Straßengraben, größere Unfallschäden entstanden aber nicht. Der Fahrer wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst sowie eines Notarztes ins Bathildis-Krankenhaus nach Bad Pyrmont gebracht. Während der Rettungsmaßnahmen war die Bundesstraße für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Es kam zu Behinderungen im einsetzenden Feierabend- und Wochenendverkehr. Die Kräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab und stellten den Brandschutz sicher. Nach rund 60 Minuten konnte die Fahrbahn wieder für den Verkehr frei gegeben werden. (gl)