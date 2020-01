Samstag, 25. Januar 2020

Beifall für die erste Ortslehrkraft der BBS Holzminden

Lob und Anerkennung: Matluba Sulaimonova bekommt von BBS-Schulleiter Andreas Hölzchen das Arbeitszeugnis überreicht. Foto: ap

Holzminden. „Jetzt fliege ich mit Erinnerungen zurück, mein Herz bleibt hier in Holzminden.“ Die Deutschlehrerin Matluba Sulaimonova aus Tadschikistan blickt auf ein Jahr als Ortslehrkraft an der Georg-von-Langen-Schule, Berufsbildende Schulen Holzminden, zurück. Sie ist eine von 30 Ortslehrkräften in ganz Deutschland im Weiterbildungsprogramm 2019/2020 für Lehrkräfte von Auslandsschulen – ein Pilot-Projekt an der BBS Holzminden. Am Freitagmorgen wird die 45-Jährige von Schulleiter Andreas Hölzchen und dem Kollegium feierlich verabschiedet. „Sie sind sicher nicht das letzte Mal in Deutschland“, lächelt Hölzchen und überreicht der Ortslehrkraft – unter tösendem Applaus der umstehenden Kollegen – das verdiente Arbeitszeugnis. Matluba Sulaimonova hat in der Georg-von-Langen-Schule überzeugt. Bei Lehrern und Schülern kam sie stets gut an. (ap)

