Dienstag, 29. Januar 2019

Beim Betanken der Tankstelle läuft Diesel aus

Beim Abpumpen aus dem Tanklastwagen passierte das Malheur. Foto: spe

Negenborn. Der große Tanklastwagen war vorgefahren, der Fahrer startete den Tankvorgang. Die Tankstelle an der B 64 in Negenborn sollte am Dienstagabend Nachschub bekommen. Beim Betanken der Erdtanks, es war kurz vor Schließung, liefen plötzlich größere Mengen Diesel-Kraftstoff über und verteilten sich unter dem Fahrzeug. Vermutlich war ein technischer Fehler am Fahrzeuig die Ursache, die automatische Abschaltung hat wohl versagt. Zwar schloss der Fahrer schnell manuell das Schott, doch eine schmierige, schillernde Lache hatte sich schnell über mehrere Quadratmeter ergossen. Der Inhaber der Tankstelle schlug um 18.45 Uhr Alarm. Die Freiwillige Feuerwehr Negenborn rückte unter der Einsatzleitung von Ortsbrandmeister Holger Arnold aus und band den ausgelaufenen Diesel-Kraftstoff mit Ölbindegranulat ab. Nachschub wurde vom Gemeindebrandmeister Dirk Siefarth organisiert, der sich vor Ort ein Bild der Lage machte. Eine auf die fachgerechte Reinigung derartiger Verschmutzungen spezialisierte Firma wurde noch am Abend nach Negenborn beordert und soll die Tankstelle reinigen, damit sie schnell wieder genutzt werden kann. (spe)