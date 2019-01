Mittwoch, 02. Januar 2019

Beim Eisstock-Cup trifft Gaudi auf sportlichen Ehrgeiz

Auf drei Bahnen sind die richtige Technik und ein präzises Auge gefragt. Foto: spe

Holzminden. Der Aufschlag ist gemacht. Seit Mittwoch, 16 Uhr, gleiten auf der Eisbahn des Holzmindener Weihnachtsmarktes wieder die Eisstöcke übers Eis und möglichst dicht an die Daube. Zwei Tage lang werden beim Eisstock-Cup die besten Teams und beim großen Finale am Donnerstag ab 18 Uhr die Champions ermittelt. Doch bei allem sportlichen Ehrgeiz steht noch immer der Spaß an der Sache und die Gaudi fürs Publikum im Mittelpunkt. 16 Mannschaften mit so illustren Namen wie „Stockenten“ (die amtierenden Cupsieger), „Die gestiefelten Muskelkater“, „Volltreffer 12“, „Ice Legs“ oder „Justiz Protectors“ wetteifern um Punkte, Spiele und Platzierungen. Am Donnerstag wird es spannend, um 16 Uhr startet das Viertelfinale. Halbfinale, Spiel um Platz drei und das Finale folgen. Dann wünschen sich die Spieler viele Zuschauer und „Fanclubs“ an der Bande. (spe)

