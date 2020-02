Dienstag, 04. Februar 2020

Beim Förderfrühstück in Holzminden werden über 20.000 Euro verteilt

Vertreter der im letzten Jahr gesponserten Vereine und Institutionen mit den zuständigen Damen und Herren der Baunschweigischen Landessparkasse. Foto: rei

Holzminden. Insgesamt 20.044,50 Euro aus der Lotterie „Sparen + Gewinnen“ ermöglichten es Vereinen und Institutionen aus dem Landkreis Holzminden im vergangenen Jahr, besondere Projekte und Ideen in die Tat umzusetzen. Am Dienstagmorgen waren Vertreter dieser Organisationen zum Förderfrühstück in die Braunschweigische Landessparkasse an der Böntalstraße eingeladen, um sich nach den Geldspenden noch ein großes Dankeschön für ihr ehrenamtliches Engagement abzuholen.

Oliver A. Fuchs begrüßte die rund 25 Frühstücksgäste und bezeichnete ihr Engagement als „Mehrwert für unsere Stadt und unseren Kreis“. Gleichzeitig forderte er sie auf: „Kommen Sie auf uns zu, wenn Sie Projekte haben und Geld dafür benötigen.“ Als Mitglieder des Regionalbeirates der Braunschweigischen Sparkassenstiftung verkündeten Fuchs und Christiane Voss die 21 Empfänger von Fördergeldern. Die meisten von ihnen waren Dienstagmorgen vertreten und präsentierten persönlich, wofür die Fördermittel eingesetzt wurden beziehungsweise werden. (rei)

