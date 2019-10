Freitag, 18. Oktober 2019

Beim Herbstfest im Holzmindener Naschgarten klingen die Ferien aus

Beim Stockbrotrösten brauchen die Kinder viel Geduld, doch in einer netten Runde macht das Warten Spaß. Foto: beb

Holzminden. Traditionell wurde auch in diesem Jahr am letzten Freitag der Herbstferien ein buntes Herbstfest für Kinder im Holzmindener Naschgarten ausgerichtet. Nachdem das Fest zwei Jahre in Folge durch Sonnenschein und hohe Temperaturen eher einem Sommerfest glich, zeigte sich der Herbst am diesjährigen letzten Ferienfreitag charakterstark und ließ die Besucher des Festes durch seine Unbeständigkeit wissen, dass die kalte Jahreszeit tatsächlich angebrochen ist. (beb)

