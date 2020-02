Donnerstag, 13. Februar 2020

Beim Vorlesewettbewerb sind sieben Schüler aus dem Landkreis Holzminden dabei

Die sieben Teilnehmer des Vorlesewettbewerbs mit der Jury und den Veranstaltern. Foto: ap

Holzminden. In Zeiten, in denen für viele Kinder und Jugendliche das Smartphone wichtiger erscheint als ein gutes Buch, kommt traditionellen Vorlesewettbewerben ein immer größerer Stellenwert zu. Aus diesem Grund findet auch in diesem Jahr – bereits zum 61. Mal – der Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs in Holzminden statt. Am Donnerstagvormittag sind sieben Sechstklässler aus unterschiedlichen Schulen des Landkreises Holzminden im Familienzentrum Drehscheibe beim Vorlesewettbewerb dabei. (ap)

