Montag, 03. Februar 2020

Beim Wenden Fahrradfahrer übersehen

In Stahle ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Foto: tah/Symbolbild

Stahle. Bei einem Wendemanöver in Stahle hat ein Autofahrer am Montag, 3. Februar, einen Fahrradfahrer übersehen. Gegen 6.50 Uhr hatte der Fahrer eines VW Up die Corveyer Straße in Richtung Holzmindener Straße befahren. Dann hielt er am rechten Fahrbahnrand an, um zu wenden. Dabei hatte er einen Fahrradfahrer nicht wahrgenommen, der ebenfalls in Richtung Holzmindener Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 35-jährige Radfahrer stürzte und sich Verletzungen zuzog. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, konnte es nach ambulanter Versorgung aber wieder verlassen.