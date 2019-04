Freitag, 05. April 2019

Bekommt Holzminden eine Erlebniswelt Düfte und Aromen?

Die 120-seitige Studie überreichten Vorstandsmitglieder der Bürgerstiftung und an der Studie Beteiligte am Freitag an Holzmindens Bürgermeister Daul. Foto: spe

Holzminden. Die Idee eines Duft- und Aromenmuseums geht mindestens bis ins Jahr 1994 zurück. Doch noch nie war die Stadt Holzminden so nah dran an einem solchen touristischen Leuchtturm mit weiter Strahlkraft: Im Herbst 2022 schon könnte die interaktive Erlebnis- und Wissenswelt „Düfte und Aromen“ eröffnen, wenn der Rat schnell grünes Licht für das ehrgeizige Projekt gibt und die Fördergelder so nach Holzminden fließen, wie dies möglich erscheint. Denn die Förderkulisse ist derzeit maßgeschneidert und günstig wie nie: Eine bis zu 70-prozentige Förderung ist möglich. Die Bürgerstiftung Holzminden hat deshalb im September letzten Jahres, mit Unterstützung von Symrise, eine Machbarkeitsstudie beim renommierten Stuttgarter Büro MuseoConsult in Auftrag gegeben, das nun, 120 Seiten stark, vorliegt und mit Verweis auf das Alleinstellungsmerkmal Holzmindens und das touristische Potenzial zu einem sehr positiven Fazit kommt: Das Thema „Düfte und Aromen“ sei „ein Thema für alle“ und „ein Fest für die Sinne“. Es biete sich „eine Chance, die sich die Stadt Holzminden zum Ausbau ihres Alleinstellungsmerkmals nicht entgehen lassen sollte“. Das Konzept ist bereits sehr detailliert: 3,9 Millionen Euro soll die circa 1.000 Quadratmeter große Erlebniswelt kosten. Verschiedene Standorte wurden untersucht. Für am geeignetsten wird der Duftgarten am Weserkai gehalten oder die derzeit unbefestigte Parkfläche am Hafen zwischen Steinhof und Bleiche. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 6. April