Mittwoch, 23. Oktober 2019

Bekommt Holzminden einen Citymanager?

Die zweite Zukunftswerkstatt fand am Montag im Weserhotel Schwager statt. Foto: Stadtmarketing Holzminden

Holzminden. Zwei Zukunftswerkstätten haben stattgefunden, die sich mit Chancen und Perspektiven für die Holzmindener Innenstadt befassten, die erste im Juni in Neuhaus, die zweite – in schon kleinerem Kreis – am Montag im Weserhotel Schwager in Holzminden. Es war die Idee von Katrin Konradt, Geschäftsführerin der Stadtmarketing GmbH, in ungezwungener Runde und anregendem Ambiente einmal ganz anders miteinander zu arbeiten und kreativ zu sein. Akteure aus Politik und Verwaltung, Marketing, Handel und Banken machten sich Gedanken um und über die Innenstadt, arbeiteten in Gruppen, unabhängig moderiert vom Diplom-Geografen Klaus Mensing, Geschäftsführer des Beratungs- und Planungsbüros Convent Mensing aus Hamburg. Dieser stellte im Ausschuss für Innenstadtentwicklung am Dienstagabend die Ergebnisse vor. Sie münden zunächst in dem Wunsch, in Holzminden einen sogenannten Citymananager zu installieren und ihn mit Entscheidungskompetenz und einem Budget für Maßnahmen und Förderprogramme auszustatten. Der Stadtrat müsste dies wollen und im Haushalt ab 2020 einplanen. (spe)

